Административен съд – Варна не даде ход на дело, образувано по жалба срещу решение на директора на РИОСВ, касаеща строителството на 17-етажен блок в кв. "Изгрев“.Съдът отложи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 25 ноември 2025 г. в 15:30 ч. Това се налага, тъй като министърът на околната среда и водите не се е произнесъл по постъпила жалба от същите лица, с наведени доводи за нецелесъобразност на решението на директора на РИОСВ.Делото бе образувано по жалба срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), съгласно което за инвестиционното предложение за "Изграждане на седемнадесететажна жилищна сграда“ в землище на квартал "Изгрев“ не е необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).Жалбоподателите оспорват това решение като немотивирано и нарушаващо техните права на здравословна и благоприятна околна среда. Аргументите им са свързани с твърдения за екологична заплаха, унищожаване на зелени площи, свлачищен риск и други. Настоява се проектът да бъде спрян, докато не се извърши пълна и адекватна оценка на въздействието му върху околната среда.