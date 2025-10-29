ЗАРЕЖДАНЕ...
Пренасрочиха дело срещу 17-етажен блок във Варна
©
Съдът отложи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 25 ноември 2025 г. в 15:30 ч. Това се налага, тъй като министърът на околната среда и водите не се е произнесъл по постъпила жалба от същите лица, с наведени доводи за нецелесъобразност на решението на директора на РИОСВ.
Делото бе образувано по жалба срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), съгласно което за инвестиционното предложение за "Изграждане на седемнадесететажна жилищна сграда“ в землище на квартал "Изгрев“ не е необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Жалбоподателите оспорват това решение като немотивирано и нарушаващо техните права на здравословна и благоприятна околна среда. Аргументите им са свързани с твърдения за екологична заплаха, унищожаване на зелени площи, свлачищен риск и други. Настоява се проектът да бъде спрян, докато не се извърши пълна и адекватна оценка на въздействието му върху околната среда.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.