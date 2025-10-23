ЗАРЕЖДАНЕ...
Преподавател от МУ - Варна с награда за млад учен от голям форум в Амстердам
©
Научният абстракт на д-р Рафаилова, озаглавен “Anethole decreases body weight gain despite the increased food intake and appetite in rats on a high-calorie diet", (E.Rafailova, K.Moneva-Marinova, M.Todorova, S.Gancheva, M.Reyzov, M.Eftimov, M.Zhelyazkova-Savova, S.Valcheva-Kuzmanova), разработен в съавторство с колеги от катедрата, беше един от едва 84 отличени измежду над 1800 подадени абстракта.
Присъдената награда е признание за високото качество на научната работа на д-р Рафаилова, както и за екипната работа и ангажираността на целия научен колектив от катедрата.
Участието в конгреса даде възможност на д-р Рафаилова да представи резултатите от своето изследване пред водещи международни експерти и да обменя идеи в областта на съвременните изследвания по психофармакология.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:09 / 22.10.2025
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.