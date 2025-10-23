Д-р Елис Рафаилова от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия към Факултет "Медицина“ на МУ-Варна беше отличена с Excellence Award за млади учени на 38-ия Европейски конгрес по невропсихофармакология ECNP – едно от най-престижните научни събития в Европа. Конгресът се проведе в Амстердам от 11 до 14 октомври 2025 г. и събра хиляди участници от над 90 държави.Научният абстракт на д-р Рафаилова, озаглавен “Anethole decreases body weight gain despite the increased food intake and appetite in rats on a high-calorie diet", (E.Rafailova, K.Moneva-Marinova, M.Todorova, S.Gancheva, M.Reyzov, M.Eftimov, M.Zhelyazkova-Savova, S.Valcheva-Kuzmanova), разработен в съавторство с колеги от катедрата, беше един от едва 84 отличени измежду над 1800 подадени абстракта.Присъдената награда е признание за високото качество на научната работа на д-р Рафаилова, както и за екипната работа и ангажираността на целия научен колектив от катедрата.Участието в конгреса даде възможност на д-р Рафаилова да представи резултатите от своето изследване пред водещи международни експерти и да обменя идеи в областта на съвременните изследвания по психофармакология.