Преподавател във ВУМ-Варна с награда "Питагор" за научен принос
Официалната церемония по връчването на най-високите отличия за научни постижения у нас се проведе в Националния исторически музей, като събитието бе открито от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тази година конкурсът "Питагор“ се организира за 17-а поредна година и е признат за най-престижното национално отличие за принос в науката, което отличава както утвърдени, така и млади учени в различни научни направления.
Проф. Иванов е сред водещите изследователи в света в областта на икономическите и социалните аспекти на изкуствения интелект, автоматизацията и роботизацията, като неговите научни интереси са фокусирани върху влиянието на новите технологии върху туризма и управлението на човешките ресурси. Изследванията му се отличават с иновативен подход и висока приложимост за развитието на съвременната икономика и туризъм.
Ръководството на Висше училище по мениджмънт поздравява проф. Иванов за високото признание и изразява гордост от неговия принос към развитието на науката и академичния престиж на университета.
