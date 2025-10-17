Проф. д-р Станислав Иванов, преподавател във Висше училище по мениджмънт (ВУМ), бе отличен с Националната награда "Питагор“ на Министерството на образованието и науката за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки.Официалната церемония по връчването на най-високите отличия за научни постижения у нас се проведе в Националния исторически музей, като събитието бе открито от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тази година конкурсът "Питагор“ се организира за 17-а поредна година и е признат за най-престижното национално отличие за принос в науката, което отличава както утвърдени, така и млади учени в различни научни направления.Проф. Иванов е сред водещите изследователи в света в областта на икономическите и социалните аспекти на изкуствения интелект, автоматизацията и роботизацията, като неговите научни интереси са фокусирани върху влиянието на новите технологии върху туризма и управлението на човешките ресурси. Изследванията му се отличават с иновативен подход и висока приложимост за развитието на съвременната икономика и туризъм.Ръководството на Висше училище по мениджмънт поздравява проф. Иванов за високото признание и изразява гордост от неговия принос към развитието на науката и академичния престиж на университета.