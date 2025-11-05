Преподаватели и докторанти от Факултет "Фармация“, Факултет "Медицина“ и Медицински колеж към МУ – Варна представиха постерни и орални презентации на IX Конгрес по фармация с международно участие. Конгресът се проведе в периода 30.10.–02.11.2025 г. в КК Боровец и бе организиран от Българското научно дружество по фармация (БНДФ), съвместно с Фармацевтичния факултет при МУ-София.Събитието се проведе под мотото "PharmaceuticAl Science Revolution“, като събра водещи учени и професионалисти от България и света, които имаха възможност да споделят своите научни постижения, да обменят научни идеи относно бъдещи проекти, както и да обсъдят перспективите и предизвикателствата пред фармацевтичната наука и практика.