Преподаватели от Медицински колеж – Варна обмениха опит в Италия
По време на визитата екипът от Учебен сектор "Помощник-фармацевт“ проведе поредица от работни срещи с представители на академичния състав и на отдела за международно сътрудничество на приемащата институция. В хода на посещението преподавателите се запознаха с историята, структурата, образователната и научната дейност на университета в Бари, както и с неговата впечатляващата материално-техническа база, разположена в сгради с автентична архитектура, съхранила духа и красотата на стария град.
В рамките на проведените срещи бе обменен опит в областта на преподавателската и научноизследователската дейност, както и бяха обсъдени перспективите за бъдещо академично партньорство, включващо съвместни научни проекти и възможности за обмен на студенти и преподаватели между двата университета.
В резултат на постигнатите споразумения се очаква реализиране на мобилност на студенти от Медицински университет – Варна, както и задълбочаване на академичното сътрудничество между двете институции.
