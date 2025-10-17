Преподаватели от Учебен сектор "Помощник-фармацевт“ към Медицински колеж – Варна осъществиха мобилност, с цел обучение, във Факултета по фармация към Университет Aldo Moro – гр. Бари, Италия, в рамките на програма "Еразъм+“.По време на визитата екипът от Учебен сектор "Помощник-фармацевт“ проведе поредица от работни срещи с представители на академичния състав и на отдела за международно сътрудничество на приемащата институция. В хода на посещението преподавателите се запознаха с историята, структурата, образователната и научната дейност на университета в Бари, както и с неговата впечатляващата материално-техническа база, разположена в сгради с автентична архитектура, съхранила духа и красотата на стария град.В рамките на проведените срещи бе обменен опит в областта на преподавателската и научноизследователската дейност, както и бяха обсъдени перспективите за бъдещо академично партньорство, включващо съвместни научни проекти и възможности за обмен на студенти и преподаватели между двата университета.В резултат на постигнатите споразумения се очаква реализиране на мобилност на студенти от Медицински университет – Варна, както и задълбочаване на академичното сътрудничество между двете институции.