Престиж за Варна: Градът приема конгрес на Европейската СПА асоциация
© ESPA
То е едно от планираните туристически събития, които морската столица ще приеме през тази година. Днес предложението на администрацията получи подкрепа от комисията по "Търговия, туризъм и рекламна дейност“ към Общинския съвет на Варна, като предстои то да бъде разгледано от ПК "Финанси и бюджет“ и окончателно гласувано от местния парламент.
Предвиденото финансиране е в общ размер на 83 700 евро и ще бъде осигурено от приходите за местни дейности за 2026 г. Средствата са насочени към изпълнението на прояви, включени в Програмата за развитие на туризма на общината. Целта е да се гарантира навременното провеждане на събитията, които ще допринесат за популяризирането на Варна като целогодишна туристическа дестинация.
Сред събитията, които ще получат финансова подкрепа в размер на 24 000 евро, е организирането и провеждането на Годишния конгрес на Европейската СПА асоциация и Юбилейния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.
Конгресът на Европейската СПА асоциация (ESPA), в която членуват представители на 21 европейски държави, ще се проведе за първи път в България, именно във Варна. Президент на ESPA е българката Сийка Кацарова, което допълнително засилва международния престиж на събитието, бе изтъкнато в зала "Пленарна“.
Очаква се участие на около 150 души. От тях 120 са членове на асоциацията, а останалите са представители на национални и европейски институции. В рамките на форума Община Варна ще направи специална презентация, представяща възможностите на града и курортите му за развитие на СПА, уелнес, балнеоложки и здравен туризъм.
Финансова подкрепа ще получи и националното изложение "Фестивал Вино и храна“, за което са предвидени 7500 евро. Събитието вече е традиционно и има за цел да насърчи винено-кулинарния туризъм и местното производство.
В списъка са включени още конференцията "35 години Съюз на екскурзоводите в България – пазители на културната автентичност и достъпна култура“ и проектът "Варна за всички: Достъпна културна карта“, които ще бъдат финансирани с общо 5200 евро. Допълнително 13 000 евро са предвидени за проект, насочен към популяризирането на гастрономическата идентичност на Варна.
С 25 000 евро ще бъде подкрепено Национално състезание по професии за ученици, а за провеждането на "Гурме Фест 2026“ са заложени 9000 евро.
