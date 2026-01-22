Изключително голямо престижно събитие ще се проведе във Варна Варна. Това е конгреса на Европейската СПА асоциация.То е едно от планираните туристически събития, които морската столица ще приеме през тази година. Днес предложението на администрацията получи подкрепа от комисията по "Търговия, туризъм и рекламна дейност“ към Общинския съвет на Варна, като предстои то да бъде разгледано от ПК "Финанси и бюджет“ и окончателно гласувано от местния парламент.Предвиденото финансиране е в общ размер на 83 700 евро и ще бъде осигурено от приходите за местни дейности за 2026 г. Средствата са насочени към изпълнението на прояви, включени в Програмата за развитие на туризма на общината. Целта е да се гарантира навременното провеждане на събитията, които ще допринесат за популяризирането на Варна като целогодишна туристическа дестинация.Сред събитията, които ще получат финансова подкрепа в размер на 24 000 евро, е организирането и провеждането на Годишния конгрес на Европейската СПА асоциация и Юбилейния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.Конгресът на Европейската СПА асоциация (ESPA), в която членуват представители на 21 европейски държави, ще се проведе за първи път в България, именно във Варна. Президент на ESPA е българката Сийка Кацарова, което допълнително засилва международния престиж на събитието, бе изтъкнато в зала "Пленарна“.Очаква се участие на около 150 души. От тях 120 са членове на асоциацията, а останалите са представители на национални и европейски институции. В рамките на форума Община Варна ще направи специална презентация, представяща възможностите на града и курортите му за развитие на СПА, уелнес, балнеоложки и здравен туризъм.Финансова подкрепа ще получи и националното изложение "Фестивал Вино и храна“, за което са предвидени 7500 евро. Събитието вече е традиционно и има за цел да насърчи винено-кулинарния туризъм и местното производство.В списъка са включени още конференцията "35 години Съюз на екскурзоводите в България – пазители на културната автентичност и достъпна култура“ и проектът "Варна за всички: Достъпна културна карта“, които ще бъдат финансирани с общо 5200 евро. Допълнително 13 000 евро са предвидени за проект, насочен към популяризирането на гастрономическата идентичност на Варна.С 25 000 евро ще бъде подкрепено Национално състезание по професии за ученици, а за провеждането на "Гурме Фест 2026“ са заложени 9000 евро.