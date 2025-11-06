На 16 ноември от 19:00 часа Зала 1 на Фестивалния комплекс ще бъде домакин на едно от най-очакваните музикални събития на сезона. Виртуозната цигуларка Лия Петрова, артист с международно признание и носител на награди от престижни световни конкурси, ще бъде солист на концерта в рамките на елитния цикъл "Колекция Страдивариус“. Проектът на “Кантус Фирмус", реализиран в София и Варна, представя ценни инструменти, шедьоври на великите майстори от Кремона.Гастролът на Лия Петрова и оркестър “Кантус Фирмус" ще закрие Европейския музикален фестивал Варна 2025. Вдъхновяващата цигуларка ще музицира за пръв път пред публиката в морския град с изключителния исторически инструмент Guarneri del Gesù "Consolo“ (1733) – цигулка с неповторима биография, на която е свирила почитаната проф. Стойка Миланова. Миналата година българската държава предостави този скъпоценен инструмент на Лия Петрова.Наричана "великата противоположност на Страдивари“, школата на Гуарнери е известна със своя драматичен, плътен и силно емоционален тембър. Именно с такъв инструмент Лия Петрова ще излезе пред варненската публика – инструмент, който носи духа на три века европейска култура.Концертът, който ще сложи финалната точка на Европейския музикален фестивал Варна 2025, ще включи в програмата си произведения от Вивалди, Рамо и Добринка Табакова.