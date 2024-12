Престижно международно медицински издание цитира изследване на учени от МУ-Варна

© Най-престижното специализирано списание за Сърдечно-съдови заболявания в света "Circulation“ е с двукратни цитирания на оригинални резултати от научно изследване, проведено от мултидисциплинарен екип от учени от катедра "Пропедевтика на вътрешните болести“ към МУ-Варна и Клиниките по вътрешни болести и Интензивно кардиологично отделение в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна. Екипът от български учени, влязъл във фокуса на световната научна сцена, направил проучването през 2016г., включва доц. д-р Явор Кашлов, проф. д-р Жанета Георгиева, доц. д-р Веселин Вълков, и др.



Добре познатото сред специалистите по сърдечно-съдови заболявания специализирано научно списание "Circulation“ е с близо 40 импакт фактор, което в света на изследователите е знак за изключителен авторитет на публикациите и новаторски поглед върху проучванията на световно ниво.



Обект на изследване е сравнително наскоро описан вид клетъчна смърт – некроптоза. Това е програмирана клетъчна смърт, която настъпва при определени условия в това число и при остър миокарден инфаркт. Изследвани са серумните нива на RIPK3 и тропонин I като потенциални биомаркери за предсказване на нарушена функция на лявата камера при пациенти с миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента и нормални нива на тропонин I преди перкутанна коронарна интервенция. Използван е ензимно-свързан имуноадсорбентен анализ (ELISA) за измерване на нивата на експресия на RIPK3 в серума. В проучването е докладвана връзка между по-лошата прогноза при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST елевация и нивата на маркерите на некроптоза. Докладвана е и потенциалната роля на некроптозата за развитието на исхемично-реперфузионна увреда, за която на този етап липсват маркери и лечение. Разбирането на механизмите и участието на некроптозата в исхемично-реперфузионната увреда дава насоки за бъдещи терапевтични опции за лечение на миокардния инфаркт.



Забележителното е, че резултатите от проучването на екипа са цитирани 8 години след неговото осъществяване и публикуване в списание с висок импакт фактор, което потвърждава значимостта на докладваните резултати, които към момента на изследването са били почти непознати в медицинския свят.Това е и първото проучване в научните среди докладващи маркери за некроптоза при исхемично-реперфузионна увреда при пациенти с миокарден инфаркт.



Със световното признание на екипа на научното изследване, МУ-Варна и УМБАЛ "Св. Марина“ се превръщат в едни от пионерите в изучаването на некроптозата и исхемично-реперфузионната увреда.



Цялата научна публикация на доц. д-р Явор Кашлов и екип може да видите ТУК.



Serum levels of RIPK3 and troponin I as potential biomarkers for predicting impaired left ventricular function in patients with myocardial infarction with ST segment elevation and normal troponin I levels prior percutaneous coronary intervention