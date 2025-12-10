Престижно признание: Училище във Варна стана член на Асоциацията на Кеймбридж училищата
©
Членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата е пряко признание за ангажимента на ръководството и преподавателския екип към прилагането на международно признати стандарти в преподаването на английски език и други предмети.
"За нас това е исторически момент и заслужено признание за дългогодишните ни усилия да осигурим на нашите ученици качествено образование, което да ги направи конкурентоспособни не само в България, но и в световен мащаб“, заяви г-жа Ирина Владимирова, директор на училището - "Ще продължим да развиваме учебната среда, която насърчава критичното мислене и езиковата компетентност“.
Училището, което вече е признато и като иновативно, с тази стъпка затвърждава позицията си на водещ образователен център във Варненска област, който успешно съчетава българските възрожденски традиции с най-добрите световни образователни модели.
Присъединяването към Асоциацията ще даде възможност на учениците от ОУ "Панайот Волов“ да:
- Повишат нивото си на обучение по чужд език.
- Участват в обмен на добри практики,състезания и съвместни проекти с други Кеймбридж училища.
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест срещу правителството и във Варна утре, местното "Възражда...
15:59 / 09.12.2025
В търсене на качество – как лекарите избират инструментите си?
12:58 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.