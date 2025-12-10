Основно училище "Панайот Волов“, гр. Варна, официално стана част от елитното семейство на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Присъединяването към престижната организация е доказателство за високия стандарт на обучение и иновативните образователни практики, които училището прилага.Членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата е пряко признание за ангажимента на ръководството и преподавателския екип към прилагането на международно признати стандарти в преподаването на английски език и други предмети."За нас това е исторически момент и заслужено признание за дългогодишните ни усилия да осигурим на нашите ученици качествено образование, което да ги направи конкурентоспособни не само в България, но и в световен мащаб“, заяви г-жа Ирина Владимирова, директор на училището - "Ще продължим да развиваме учебната среда, която насърчава критичното мислене и езиковата компетентност“.Училището, което вече е признато и като иновативно, с тази стъпка затвърждава позицията си на водещ образователен център във Варненска област, който успешно съчетава българските възрожденски традиции с най-добрите световни образователни модели.Присъединяването към Асоциацията ще даде възможност на учениците от ОУ "Панайот Волов“ да:- Повишат нивото си на обучение по чужд език.- Участват в обмен на добри практики,състезания и съвместни проекти с други Кеймбридж училища.