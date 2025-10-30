Чрез нанасяне на удар в лицето и принуда, 28-годишен варненец, криминално проявен, е извършил грабеж на портмоне, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.В аксесоара е имало документи, банкови карти и 1000 лева.Пострадалият е подал сигнал в Първо РУ преди седмица и полицаите са започнали светкавично установяване и издирване на извършителя.Грабителят бил задържан вчера за срок до 24 часа и срещу него е образувано досъдебно производство.