Чрез нанасяне на удар в лицето и принуда, 28-годишен варненец, криминално проявен, е извършил грабеж на портмоне, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

В аксесоара е имало документи, банкови карти и 1000 лева.

Пострадалият е подал сигнал в Първо РУ преди седмица и полицаите са започнали светкавично установяване и издирване на извършителя.

Грабителят бил задържан вчера за срок до 24 часа и срещу него е образувано досъдебно производство.