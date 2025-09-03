ЗАРЕЖДАНЕ...
Пресъздават сцена от Съединението на България за 6 септември във Варна
В 10:00 ч. пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. "Независимост“ започва възпоменанието за 6 септември 1885 година с полагане на венци и цветя с военен ритуал.
В 10:30 ч. от паметната плоча тръгва шествие, което ще се движи по бул. "Мария Луиза“ до паметника на загиналите в Сръбско-българската война (в градинката до Археологическия музей). Там в 11:00 ч. ще бъде отслужена заупокойна молитва и церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.
Като част от празничната програма от 13:00 ч. на сцена "Раковина“ в Морската градина ще се проведе XIX Областен празник на фолклорното изкуство "Песни на брега“ с участието на любителски състави и изпълнители от общините на Варненска област. Организатор е Народно читалище "Македония - 2005".
Историческа възстановка на събитията от 1885 година ще започне в 18:00 ч. на пл. "Независимост“ в центъра на града. И тази година актьори ще пресъздадат момента, в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Организатори са Народно читалище "Стара Варна - 2010“, фондация "Стара Варна“.
