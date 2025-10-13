Румен Радев.
Той обясни, че според публикации в началото на юли изпълняващият функцията председател на ДАНС гони въпросния рускоговорящ гражданин, за когото се твърди в делото, от страната. Причината е обществено опасна дейност и пране на пари.
Ако това е вярно трябва и варненската дирекция да даде информация.
Пак според публикации само две седмици по-късно също изпълняващият функциите председател на ДАНС отменя собствената заповед и го връща в България.
Това е прецедент, става ясно от думите на президента Радев, като е категоричен, че не стават ясни и мотивите за този акт.
Държавният глава обясни, че председателят на ДАНС трябва да предоставя еднаква и подробна по съдържание информация на президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание.
От думите му става ясно, че към президентската институция такава информация няма. Във Варна той отново попита и за парите за магистрала "Хемус“ от правителството на Бойко Борисов и е категоричен, че трябва да се активират съпротивителните сили на обществото.
