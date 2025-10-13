Президентът Румен Радев и Н. Пр. г-н Натаниел Копси, посланик на Великобритания у нас се очакват днес във Варна.Те са поканени на първата церемония у нас по връчването на Международната награда на херцога на Единбург. Тя ще се проведе в правителствената резиденция "Евксиноград“.По време на церемонията ще бъдат връчени значки и сертификати на младежите, успешно завършили ниво Злато и Сребро на Наградата. Събитието ще събере над 70 участници от цялата страна, както и представители на институции, бизнеса и дипломатическия корпус.Сред останалите официални гости се очаква да бъдат Павел Попов, и.д. кмет на Варна, Климент Кунев, председател на Общински съвет – Габрово, Невена Минева, заместник-кмет на Община Габрово, Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank – България и ING Bank – Австрия и член на Почетния тръст на Наградата.