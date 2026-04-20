Готови са и окончателните резултати в област Варна от вчерашните парламентарни избори. 100% от протоколите вече са обработени, показват данни на РИК

Окончателни данни към 12:00 на 20.04.2026:

"Прогресивна България" е начело във Варна с 45,1% или 90 096 гласа. ГЕРБ-СДС запазват втората си позиция в морската столица. Партията на Бойко Борисов получи 28 891 или 14.4% от гласовете на област Варна.

На трето място с 13.1% е ПП-ДБ. Костадин Костадинов и партия "Възраждане" имат 12 244 гласа или около 6.1%. "Величие" е спечелила гласовете на 8 460 варненци или около 4% от вота в морската столица.

"Сияние" изпреварва ДПС, и получава във Варна 3.7%, в сравнение Пеевски получава 2.2% от подкрепата на жителите в областта.