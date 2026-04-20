Убедителна победа във Варна за "Прогресивна България", показват даннте на РИК при 78,24% обработени протоколи към 8 часа тази сутрин. Румен Радев е получил подкрепата на 45% от варненци.

Втора сила в морската столица е ГЕРБ-СДС с малко над 14%, трети са ПП-ДБ с 12%.

Костадин Костадинов с "Възраждане" е получил 9 403 гласа, което е малко над 6% от подкрепата на варненци.