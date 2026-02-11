Приканват варненци да изберат Двойка на годината
"До сутринта на 13.02.2026г. всички варненци имат време да гласуват, а по-късно на 13.02.2026 г. ще обявим коя двойка ще спечели титлата!“, допълват от зоокъта.
За гласа на варненци се борят двойките: рисове, маймуни, леопарди, камили, кенгуру, черни лебеди.
Всеки може да даде своя глас във Фейсбук-страницата на Варненския зоопарк.
Най-красивата, чаровна или любима двойката обитатели се определя за поредна година. Гласуването е по повод Свети Валентин или Денят на всички влюбени. Той се смята за един от най-красивите празници и се чества по целия свят от над 16 века. Мнозина обаче критикуват този празник, свързвайки го с комерсиализъм. Около Свети Валентин се носят и много легенди, тъй като в момента липсва достоверна информация за историята на празника.
Този празник, отбелязван на 14 февруари, се е превърнал в част от популярната култура и общественото съзнание. Този ден е възможност да подарите на любим човек картичка за Свети Валентин, да изразите чувствата си, да заявите любовта си, да прекарате деня заедно и да си размените подаръци.
Но, да се върнем на Варненския зоопарк. Началото му е поставено на 30.04.1961 г. Основното строителство е в периода 1958-1961 г., проектант на по-голямата част от клетките е архитект Бистра Маркова, други са дело на архитект К. Каракашев. Голяма е и заслугата на тогавашния кмет на града Николай Бояджиев.
Първите заселници на зоопаркa са мечокът Максим, подарен от моряците на ескадрен миноносец "Г. Димитров" през 1956 г. и благородният елен Лонгоз. До построяване на мечкарника Максим е бил вързан с верига за едно дърво. В мечкарника е заселен през 1958 г. Езерата са населени с розови пеликани. До 1973-74 г. са получени животни от зоологическата градина в София и от зоопаркове в чужбина – кенгуру, лами, пантера, пингвин, лебеди от Берлин и др. През 1994 г. в зоологическата градина има около 50 вида животни, като най-възрастните са камилата Мартин (24 г.) и мечките Мартин и Марга, родени през 1972 г.
Зоопаркът официално е открит през 1961 г. и за кратко време се превръща в любимо място на деца и възрастни.
Зоопарк Варна предлага на своите посетители жива експозиция на сегменти от животинския свят, представена от видове птици, хищници, тревопасни, примати и водоплаващи. Общинско предприятие "Зоокът" е създадено през 1998 г. с решение на Общински съвет Варна. През 2007 г. по предложение на Управителя на предприятието, кмета на Община Варна и Заповед на Министерството на околната среда и водите, Общински съвет Варна взима решение да преобразува съществуващото Общинско предприятие "Зоокът" в Общинско предприятие "Зоопарк-Спасителен център".
