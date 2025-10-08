ЗАРЕЖДАНЕ...
Приказният балет "Снежанка и седемте джуджета" премиерно във Варна
Бобров подбира откъси от творби на трима композитори: Чайковски, Рахманинов и Пуни. В балетния спектакъл звучат части от техни симфонии и концерти. Хореографията е класическа с неокласически елементи, а постановката е издържана в приказната стилистика на балетите от XIX век. Декорът, костюмите и мапингът са на Анна Нежная и потапят публиката в магичната горска атмосфера сред елени, зайци, гълъби и още горски животни. На сцената има и голяма книга с приказки, от която любимите герои оживяват в изпълнение на солистите Мара Салваджо, Наталия Боброва, Мартина Префето, Тимофей Федотов, Павел Кирчев, Данило Мотков и др.
