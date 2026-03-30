Първи по рода си приключенско-литературни маршрути стартират от Варна с началото на лятото. Проектът се нарича "ТАЙНАТА БЪЛГАРИЯ“ и е вдъхновен от вплитането на родната природа, история, забележителности, предания и атрактивни празници в различни литературни сюжети."През вековете и до днес писатели разказват за България в различни жанрове и събуждат любопитството на хората към стотици места. Много романи се превръщат в своеобразни пътеводители до малко познати атрактивни кътчета с богата история, тайнствени легенди и светилища, до забравени ритуали. Такива дестинации са в основата на нашите маршрутите и с всеки от тях ще запознаваме участниците не само с нови места, но и с книги, свързани с тях “, разказва Мирослава Митинкова, управител на фирмата-организатор.За да е пълноценна литературната атмосфера, водач на приключенските маршрути ще е варненската писателка Искра Урумова – автор на една от най-обичаните етно фентъзи поредици у нас – "Самодивски сезони“: "Откраднато, обречено, опазено“ и "Орисано“, чието действие се развива в малко познати места в цяла България."Вече близо десет години пътувам с читатели из всички краища на България. Общуваме с хората в затънтени селца, пресъздаваме стари ритуали, докосваме се до мистериозни светилища. В същото време говорим за книги, обсъждаме сюжети. Има жажда за такива преживявания и знания, за приключения извън популярните дестинации, особено в четящите хора“, споделя писателката.Първият маршрут на "ТАЙНАТА БЪЛГАРИЯ“ е за посрещане на Лятното слънцестоене и на Еньовден в Сакар планина с водачи Искра Урумова и Нивелина Няголова. Вторият маршрут ще е посветен на Горещниците през юли и ще е из потайностите на Странджа планина. Планирани са и още приключения с магично-литературен привкус в района на Мелник, Враца и Луковит.