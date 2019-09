Приключи анкетата за съдбата на Дупката

© Онлайн проучването за нагласите на варненци относно съдбата на Дупката в центъра на града приключи, обявиха представители на екипа, който стои зад проучването. Общо 3124 души са се включили в допитването и са споделили визията си за пространството, заключено между булевард "Княз Борис I" и ул. "Княз Александър Батенберг", ул. "Воден" и ул. “Архимандрит Филарет". Анкета бе достъпна на платформата www.ideavarna.com до 20-ти септември. Очаква се в началото на октомври месец да бъдат обявени резултатите.



Допитването, инициирано от Община Варна, се проведе в две посоки. Първата включваше проучване на нагласите сред специалисти в областта на архитектурата, градоустроустройството, културата, туристическия, хотелиерски, ресторантьорския бизнес и други заинтересувани страни. На втория етап бе отключена анкета, съставена на база обработените мнения на специалистите от първия етап.



Екипът, който стои зад проекта за проучването на нагласите, е в състав: Максим Недков - архитект, завършил архитектура в Мюнхен. От 2016 г. работи във Варна в сферата на инвестиционното проектиране и теми, свързани с градска среда. Силвана Маринова - архитект с опит в инвестиционното проектиране и интереси към подобряване на градската среда и достъпността чрез изследване на решения с активно гражданско участие. Интереси и опит в опазването на културното наследство; Явор Панев - архитект, съосновател и зам.- председател на Сдружение "Таляна“; Александра Бабунска - архитект и автор на игрови модели, свързани с развитието на градската среда. През 2017 реализира проектите “Get involved, fall in love with VARNA" и “ In love with VARNA", с които чрез артистични инсталации и игри цели да провокира повече активни хора във Варна да преоткрият потенциала, който крие историческото сърце на града и да обединят усилия в неговото преобразяване. Учредител на Сдружение "Таляна“; Цвета Йоцова – юрист с дългогодишна практика, участвала в подготовката и организирането на международния архитектурен конкурс за новата сграда на библиотеката във Варна, на Топлоцентралата в София, в конкурса за нов център на Боровец; Венцислава Недялкова - архитект с професионален опит в администрацията в Германия - в сферата на организиране на градоустройствени конкурси и въвличане на обществеността в облагородяването на градската среда; Росен Стоев - юрист с опит в структурни проекти на Столична община, паркове, публични пространства и инженерна инфраструктура. Социологията ще бъде обобщена и анализирана от Blue point - https://bluepoint.bg/. Графичният дизайн е възложен на Димитър Трайчев - Сталкер студио. Електронната страница на проекта ще бъде изработена от http://www.virtualno.eu/



Т. нар. Дупка се появява в края на 80-те години, след като местната власт събаря няколко къщи със статут на паметници на културата с идея на мястото им да бъде построен Търговски дом. В процеса на работа обаче били открити археологически пластове – част от крепостна стена и кула на античния Одесос от IV в. пр. н. е., които според археолозите са най-старият открит досега участък от укрепителните съоръжения на древната крепост. Подобни останки не са установени на други места в стария град. Пак на същото място са налични и руини от сгради от късната античност – IV-V в., както и от два отводнителни канала и три глинени тръбопровода от същия период. Извън разкопаното пространство, но кореспондиращи с описаните старини, са открити и останки от втора крепостна стена. Според учените тези участъци от двете крепостни стени, запазени в центъра на един съвременен град, са рядко срещано явление в археологическата практика и са отлична предпоставка са превръщането им в туристическа атракция.



През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата (НИПК) излиза с категорично становище, че разкритите древни останки са уникални както за града, така и в национален мащаб. Препоръката е съхранението им да бъде на място, тъй като преместването им би било пагубно за тях. Тази позиция довела до спиране на проекта за изграждане на Търговския дом. Оттогава това място в сърцето на археологическия резерват "Античен град Одесос - Варна" е останало като грозна дупка в центъра на града.