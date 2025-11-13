С надпреварата при най-малките – учениците от I клас, в залата на МСК "Владислав Варненчик“ приключи поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025. Това съобщиха от Община Варна в профила си във Facebook.Организатор на събитието е Дирекция "Спорт“ на Община Варна. За четвърти пореден път възпитаниците на ОУ "Н.Й. Вапцаров“ триумфираха в надпреварата и така поставиха своеобразен рекорд в историята на игрите – с 4 победи от 4 състезания.Над 500 ученици взеха участие в спортния празник, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас.