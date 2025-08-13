Отстранен е проблемът с приложението за закупуване на билет за превоз в градския транспорт на Варна. Това съобщи за Радио Варна Георги Киряков, директор на общинското предприятие ТАСРУД (Транспорт и автоматизирана системаза регулиране на уличното движение).Приложението не е било активно от 8 до около 11 часа днес. Сумите по всички опити за покупка на билет, в този часови отрясък, ще бъдат възстановени до няколко дни, с платежно нареждане от сметката на ТАСРУД към банковите сметки на заявителите, увери Киряков.