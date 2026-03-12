"Пришълци" нападат Аспарухово във Варна
©
На 20 март (петък) от 18:30 ч. в Аспаруховия парк жителите и гостите на Варна ще имат възможността да се потопят във фантастичния свят на FUTURE CARGO, иновативен спектакъл на балета на Гръцката национална опера.
Танцовата сцена ще пристигне "на борда“ на камион, за да подари на публиката запомнящо се преживяване!
Ето какво съобщават организаторите:
FUTURE CARGO, дело на британското дуо Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, покори световната критика с уникалната си сюрреалистична визия. Както пише в. The Guardian, "странният свят на тези блестящи извънземни се смесва с нашия и, както подобава на добрата научна фантастика, ни връща към самите нас“.
FUTURE CARGO е 50-минутно зрелище за цялото семейство, близка среща с танцовото изкуство за любители, ентусиасти и напълно незапознати. С оригинална хореография, неонови светлини и доза хумор, спектакълът съживява фантазии, видения и истински твърдения не само за космоса, но и за живота, който водим тук, на нашата планета. Вместо в театралната зала, изкуството отива директно при хората на любимите им места.
Действието се развива вътре и върху 12-метров контейнер. Щом стените се отворят, публиката се среща с чудати същества в сребристи костюми – "пришълци“, които се опитват да усвоят човешките навици. На пода на контейнера е монтирана конвейерна лента, по която се движат хуманоидите и декорът, а хореографията се разгръща с плавни, градиращи движения.
"Стремим се да създадем невъзможно вътрешно пространство, което предизвиква очакванията и кани публиката в свят, който никога не си е представяла“, казват авторите.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.