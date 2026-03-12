С настъпването на първа пролет район "Аспарухово“ ще бъде домакин на необикновен спектакъл под открито небе – "Космически“ танц с НЛО.На 20 март (петък) от 18:30 ч. в Аспаруховия парк жителите и гостите на Варна ще имат възможността да се потопят във фантастичния свят на FUTURE CARGO, иновативен спектакъл на балета на Гръцката национална опера.Танцовата сцена ще пристигне "на борда“ на камион, за да подари на публиката запомнящо се преживяване!FUTURE CARGO, дело на британското дуо Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, покори световната критика с уникалната си сюрреалистична визия. Както пише в. The Guardian, "странният свят на тези блестящи извънземни се смесва с нашия и, както подобава на добрата научна фантастика, ни връща към самите нас“.FUTURE CARGO е 50-минутно зрелище за цялото семейство, близка среща с танцовото изкуство за любители, ентусиасти и напълно незапознати. С оригинална хореография, неонови светлини и доза хумор, спектакълът съживява фантазии, видения и истински твърдения не само за космоса, но и за живота, който водим тук, на нашата планета. Вместо в театралната зала, изкуството отива директно при хората на любимите им места.Действието се развива вътре и върху 12-метров контейнер. Щом стените се отворят, публиката се среща с чудати същества в сребристи костюми – "пришълци“, които се опитват да усвоят човешките навици. На пода на контейнера е монтирана конвейерна лента, по която се движат хуманоидите и декорът, а хореографията се разгръща с плавни, градиращи движения."Стремим се да създадем невъзможно вътрешно пространство, което предизвиква очакванията и кани публиката в свят, който никога не си е представяла“, казват авторите.