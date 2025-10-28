За 21-ва поредна година Община Варна присъди общинската награда на млад учител. Носители на престижното звание за 2025 г. са 17 преподаватели от варненски училища и детски градини. Те са номинирани от директорите на учебните заведения, където преподават - признание за усилията, всеотдайността и обичта им към учениците. 17-те кандидатури са отличени от комисия от експерти - представители на Община Варна и РУО – Варна.Присъждането на общинските награди за успешен старт в учителската професия започва на 5 октомври 2005 г. – Международния ден на учителя. И до днес млади варненски педагози се удостояват с признание за избора си да приемат мисията "учител".Тържественото връчване на наградата "Млад учител" за 2025 г. се състоя в навечерието на Деня на народните будители в Община Варна. Домакин на събитието беше изпълняващият функциите кмет на Община Варна Павел Попов. В церемонията участваха още директорът на Дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, председателят на Постоянната комисия "Наука и образование" към Общински съветВладислав Бакалов. Гости на събитието бяха и председателите на работодателските организации в сферата на образованието за Варна – Свежина Димитрова и Красимир Димитров. За да подкрепят своите млади колеги, на церемонията присъстваха още директори и учителски колективи на детски градини и училища.Вашето решение да се посветите на учителската професия съчетава две важни качества - надеждите и смелостта, защото вие сте осъзнали огромната отговорност, която идва с тази професия. Искам да ви благодаря за елемента на себеотрицание във вашия професионален избор – убеден съм, че с вашите качества сте можели да изберете по-егоистично поприще. Избрали сте попрището, в което да даваш е неговият най-съществен елемент, приветства Павел Попов наградените млади учители.Благодаря ви, че карате учениците да се чувстват у дома си във Варна, да вписват с гордост в бъдещите си професионални биографии училището, което са завършили. Това е изключително важен елемент от визитната картичка на всеки и е безкрайно важно за нас уменията и знанията, които те ще възприемат, да бъдат предадени по един изключително човечен и съдържателен начин, нещо, което вие сте доказали с професионалната си работа дотук, допълни още Попов.С присъждането на наградата Община Варна изразява своето уважение към труда на учителя за основополагащата му роля в живота на децата и младите хора в обществото. Всеки от отличените учители получи грамота и парична награда:1. Дамян Йорданов – учител, теоретично обучение в Национално училище по изкуствата "Добри Христов"2. Пламена Янева – учител, теоретично обучение в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Акад. Благовест Сендов"3. Иван Митев – учител по физическо възпитание и спорт в Средно училище "Любен Каравелов"Божидара Йорданова – логопед в Детска градина №23 "Игликa"Михаела Славова – учител начален етап във Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров"Мариела Пенова – учител по български език и литература във Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров"Деница Дончева – учител в Частна детска градина "Малкият Принц"Ана-Мария Димитрова – учител по информационни технологии в VII СУ "Найден Геров"Деница Димова – учител, общообразователен предмет в гимназиален етап в Средно училище "Димчо Дебелянов"Розалин Филипос – учител, начален етап в Частно основно училище "Феникс 2020"Анита-Десислава Андреева – учител по български език и литература в ОУ "Петко Р. Славейков"Татяна Димитрова – учител в Детска градина №26 "Изворче"Елена Станчева – учител по английски език в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Акад. Благовест Сендов"Женя Янева – учител по немски език в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"Християна Христова – учител по история и география в Частно средно училище "Монтесори Варна"Вилиана Георгиева – учител по английски език в Първа езикова гимназияМихаела Запрянова – учител Целодневна организация на учебната дейност в ОУ "Г. С. Раковски"Освен признанието към младите учители на днешната церемония беше почетен и трудът на дългогодишните директори на варненски учебни заведения. Благодарствен адрес от кмета на Община Варна получиха Веселина Тотева - дългогодишен директор на Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри, Ася Чилингирян – дългогодишен директор на Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов", Таня Петрова – дългогодишен директор на ОУ "Петко. Р. Славейков", Ирина Георгиева - дългогодишен директор на Първо ОУ "Свети Княз Борис Първи", Гинка Колева - дългогодишен директор на ОУ "Иван Вазов", Виктория Шереметова –дългогодишен директор на ОУ "Христо Ботев", Стоянка Велянова –дългогодишен директор на ОУ "Цар Симеон Първи", проф. Веселин Михалев –дългогодишен директор на ОУ "Добри Чинтулов", Светлан Илиев – дългогодишен директор на Средно училище с езиково обучение "Александър Сергеевич Пушкин" и дългогодишен председател на Варненската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.По време на церемонията бяха приветствани и новоназначените директори на 14 детски градини във Варна:1. Мариела Стефанова Кирилова – директор на ДГ № 5 "Слънчо"2. Бояна Миленова Йорданова – директор на ДГ № 9 "Ален мак"3. Венета Николова Вълканова – директор на ДГ № 13 "Мир"4. Виктория Йорданова Петкова –директор на ДГ № 14 "Дружба"5. Свилена Кирилова Динкова- директор на ДГ № 16 "Слънчева дъга"6. Кремена Милева Димова – директор на ДГ №19 "Славейче"7. Нели Димитрова Гачева- директор на ДГ № 20 "Бриз"8. Стефка Андреева Дянкова- директор на ДГ №25 "Златно зрънце"9. Милена Кръстева Косева - директор на ДГ № 27 "Успех"10. Ивелина Славчева Иванова – директор на ДГ № 28 "Пролет"11. Анна Радева Кънева- директор на ДГ № 33 " Делфинче"12. Красимира Жекова Крумова- директор на ДГ № 34 "Лястовичка"13. Зорница Йорданова Иванова – директор на ДГ № 48 "Ран Босилек " –с. Тополи14. Даниела Желязкова Рускова – директор на ДГ № 50 "Зорница" – с. ЗвездицаС ново ръководство от тази година са и три от Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Община Варна. Това са ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране с директор Дияна Янева, ЦПЛР – Общински детски комплекс с директор Григория Иванова и ЦПЛР - Логопедичен център с директор Елисавета Савова.