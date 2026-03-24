Привеждат в готовност противорадиационните укрития на територията на община Варна
Участие в срещата взеха старши комисар Цветан Пировски – директор на ОД МВР Варна, началниците на всички РПУ на територията на общината, старши комисар Стоян Стоянов - директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна, зам. кметът на Община Варна Илия Коев, както и кметовете на "Одесос“, "Приморски“, "Младост“, Владиславово“ и "Аспарухово“.
На срещата бяха набелязани конкретни действия за проверка фактическото състояние на колективните средства за защита по отделните кметства и изясняване на готовността им за ползване по предназначение. По информация на РДПБЗН - Варна, правоприемник на бившата държавна служба "Гражданска защита", само на територията на община Варна към 2000 година, помещенията, ползвани за ПРУ са 1857.
Съгласно Наредбата за реда за изграждане, поддръжка и използване на ПРУ, те се поддържат и управляват от ведомствата на които са предоставени, от кметовете или собствениците им. В тази връзка районните кметове получиха указания за създаване на организация за проверката им на територията на кметствата, както и за осъществяване на връзка с управителите на етажната собственост на адресите, за които съществуват данни за наличие на ПРУ. По график ще се проверява състоянието на помещенията за укриване, за разчистване на подходите към тях и състоянието на аварийните изходи. В жилищните сгради с ПРУ, управителите на етажната собственост ще трябва да организират отстраняване на вещи, които биха препятствали настаняването на хора в укритията. Съдействие за това ще окажат от Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Варна, служители от районните кметства, както и началниците на РПУ.
Всички участници в срещата бяха категорични, че единните действия и сътрудничеството между институциите на държавната, на местната власт и на гражданите, ще позволи в рамките на няколко месеца не само да се установи техническото състояние на колективните средства за защита, но и да се започнат ефективни действия за привеждането им за ползване по предназначение.
Резултатите от извършените проверки и изпълнението на указанията, предоставени на днешната среща ще бъдат коментирани в края на м. юни тази година.
