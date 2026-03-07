Приятни температури в съботния ден във Варна
В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
