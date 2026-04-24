Екипът на Общинския приют за безстопанствени кучета в Каменар, с помощта на доброволците, ще организира ремонт на едно от халетата в институцията. Предстои подмяна на подовите настилки, а всяка фирма, която има останали рекламни платна, стари колекции от гранитогрес или други материали, могат да ги дарят. Това съобщи за Радио Варна новият управител на Приюта – Микаела Левенова. Тя призова всички, които имат възможност, да помогнат, а транспортирането на материалите е осигурено с личен бус, подчерта Левенова.

Не са достатъчни средствата за храна за бездомните кучета, настанени в приюта. Предният бюджет от близо 40 хил. лв. е давал възможност за изхранването на около 70 кучета, и то с най-нисък клас храна, при положение че капацитетът е за настаняване средно между 80 и 90 животни, отчете Левенова. Тя изрази надежда с новия бюджет да бъдат гарантирани по-добрите условия за животните. Искам да ги храним поне със среден клас храна, заяви тя.

Приютът има огромна нужда от ремонти, а металните халета, в които зимата е студено, а лятото – горещо, не осигуряват качествени условия, посочи Левенова. Надяваме се с приемането на новия бюджет да залегнат средства за обновяването на приюта, каза още тя.

Над 200 са кастрираните кучета от началото на годината до днес. Резултатът от кампанията ще бъде видим до година, отчете Микаела Левенова. В момента в приюта работи един ветеринарен лекар, има нужда от още един медицински специалист. Тук трябва да дойде човек, който има сърце за животните и с кауза да им помага, коментира Левенова. Помощ би осигурил и човек, който да ѝ помага с административната работа.