Общинският приют за безстопанствени кучета в Каменар се обърна в молба към хората във връзка с предстоящия зимен сезон."Мили приятели,в приюта в село Каменар обособихме перално помещение от няколко перални, миялни и сушилня, които са дарения от добри хора, за което безкрайно Благодарим.Наближава зимата и искаме да стоплим кученцата с меки одеяла, затова ако някой има излишни може да ги дари. Одеялцата е добре да не са тежки, а да са размери подходящи за пране в пералните.Ще се радваме, ако можем да осигурим някакъв комфорт за четириногите ни обитатели.БЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО!"