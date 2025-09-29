Сподели close
Общинският приют за безстопанствени кучета в Каменар се обърна в молба към хората във връзка с предстоящия зимен сезон.

Екипът на приюта написа: 

"Мили приятели,

в приюта в село Каменар обособихме перално помещение от няколко перални, миялни и сушилня, които са дарения от добри хора, за което безкрайно Благодарим.

Наближава зимата и искаме да стоплим кученцата с меки одеяла, затова ако някой има излишни може да ги дари. Одеялцата е добре да не са тежки, а да са размери подходящи за пране в пералните.

Ще се радваме, ако можем да осигурим някакъв комфорт за четириногите ни обитатели.

БЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО!" 