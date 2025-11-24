Приютът за временно настаняване на бездомни хора във Варна работи при пълен капацитет
©
Той обясни, че за да бъдат настанени, хората трябва да имат лични документи, а при липса МВР издава временен документ. Новите правила предвиждат насочване от общината или социалните служби, но по думите на Марков тази система често не работи – изпращат се хора, които приютът вече е изгонвал заради употреба на алкохол, пушене в стаите или конфликти.
Капацитетът на приюта е 100 души, като престоят е до шест месеца. Мнозина обаче си тръгват по-рано с настъпването на по-топлото време.
При прием всички преминават през медицински преглед, баня и получават чисти дрехи. Над 80% от настанените са хора с диагнози или увреждания – случаи, които по правило не трябва да попадат в приют, но по думите на управителя "от човешка гледна точка няма как да бъдат върнати“.
След последния ремонт правилата са строги – забранени са алкохолът, пушенето и внасянето на храна. Нарушенията водят до тристепенна санкция: забележка, последно предупреждение и окончателно изгонване.
Марков отчита и тревожна тенденция – все повече млади хора, дори на 20 години, търсят подслон след семейни конфликти.
Въпреки трудностите екипът от социални работници подпомага настанените с кандидатстване за работа, изваждане на документи и други услуги.
От приюта напомнят: при нужда от помощ за бездомни граждани сигналът трябва да се подава на телефон 112.
Още от категорията
/
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
23.11
Бащата на Коцев: Очаквам ОИК да не прекрати правомощията му, макар че за семейството може би ще бъде по-добре
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
11:43 / 23.11.2025
След заседанието на ОИК-Варна: Коцев не е отстранен от поста си! ...
11:02 / 23.11.2025
Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хе...
11:09 / 23.11.2025
Протестиращите в подкрепа на Коцев са стотици
11:12 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.