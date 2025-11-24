Приютът за временно настаняване на бездомни хора във Варна работи при пълен капацитет и продължава да посреща всички български граждани, останали без дом. Това съобщи управителят Марко Марков, съобщи БНР.Той обясни, че за да бъдат настанени, хората трябва да имат лични документи, а при липса МВР издава временен документ. Новите правила предвиждат насочване от общината или социалните служби, но по думите на Марков тази система често не работи – изпращат се хора, които приютът вече е изгонвал заради употреба на алкохол, пушене в стаите или конфликти.Капацитетът на приюта е 100 души, като престоят е до шест месеца. Мнозина обаче си тръгват по-рано с настъпването на по-топлото време.При прием всички преминават през медицински преглед, баня и получават чисти дрехи. Над 80% от настанените са хора с диагнози или увреждания – случаи, които по правило не трябва да попадат в приют, но по думите на управителя "от човешка гледна точка няма как да бъдат върнати“.След последния ремонт правилата са строги – забранени са алкохолът, пушенето и внасянето на храна. Нарушенията водят до тристепенна санкция: забележка, последно предупреждение и окончателно изгонване.Марков отчита и тревожна тенденция – все повече млади хора, дори на 20 години, търсят подслон след семейни конфликти.Въпреки трудностите екипът от социални работници подпомага настанените с кандидатстване за работа, изваждане на документи и други услуги.От приюта напомнят: при нужда от помощ за бездомни граждани сигналът трябва да се подава на телефон 112.