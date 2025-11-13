Сподели close
Исторически обект с огромно за Варненска област значение е пред разруха, затова съобщават настоятелство на НЧ "В.М.Бъчваров – 1927г." и настоятелството при Храм "Свето Възнесение Господне" в село Черковна. 

По думите им първото училище във Варненска област има нужда от спешен ремонт, за който няма финансиране.

Публикуваме призива без редакторски промени от страна на Varna24.bg:

"Сградата на първото училище във варненска област, основано от Рашко Илиев Блъсков преди 184 години сега Музейна сбирка има нужда от спешен ремонт на покрива. Покрива тече и се унищожават, както експонатите, така и самата сграда.

Сумата, необходима за ремонта е голяма и непосилна за нас, без Вашата помощ няма да успеем да съхраним както сградата, така и всички предмети от бита и живота на предците ни, събирани, дарявани и съхранявани с години, разказващи историята на едно отминало време и носещи спомени за нашите корени.

Всеки, който има възможност и желае да помогне може да се свърже с Анелия Танкова - 0895857236 /читалищен секретар/ и Йорданка Кирякова - 0893415860 /член на църковното настоятелство/

Вярваме,че заедно ще успеем да съхраним историята си за младото поколение и чрез нея ще възпитаме в тях дух на преклонение към миналото, вярата и духовността.

За нас всяка помощ е от значение и се надяваме да сте съпричастни към нашата инициатива."

БЛАГОДАРИМ ВИ !!!"

Цялата сума е 22 615 лв.