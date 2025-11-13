Призив за помощ: Исторически обект край Варна пред разруха!
По думите им първото училище във Варненска област има нужда от спешен ремонт, за който няма финансиране.
Публикуваме призива без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
"Сградата на първото училище във варненска област, основано от Рашко Илиев Блъсков преди 184 години сега Музейна сбирка има нужда от спешен ремонт на покрива. Покрива тече и се унищожават, както експонатите, така и самата сграда.
Сумата, необходима за ремонта е голяма и непосилна за нас, без Вашата помощ няма да успеем да съхраним както сградата, така и всички предмети от бита и живота на предците ни, събирани, дарявани и съхранявани с години, разказващи историята на едно отминало време и носещи спомени за нашите корени.
Всеки, който има възможност и желае да помогне може да се свърже с Анелия Танкова - 0895857236 /читалищен секретар/ и Йорданка Кирякова - 0893415860 /член на църковното настоятелство/
Вярваме,че заедно ще успеем да съхраним историята си за младото поколение и чрез нея ще възпитаме в тях дух на преклонение към миналото, вярата и духовността.
За нас всяка помощ е от значение и се надяваме да сте съпричастни към нашата инициатива."
БЛАГОДАРИМ ВИ !!!"
Цялата сума е 22 615 лв.
Актуални теми
