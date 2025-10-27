ЗАРЕЖДАНЕ...
Призракът на Чаушеску оживява в съвременна изложба
Форум БУНА представи 5 художника в обща селекция под заглавие "Общности и пространства". Партньори на проекта са румънската организация Форум за визуални изкуства (FAV).
Освен изложбата се проведоха и разговори с Ирина Баткова - куратор на 2-то издание на Форум БУНА и Александър Вълчев - художник, куратор градски намеси БУНА 2 и член на журито на третото издание на фестивал.
Форум БУНА е най-големият фестивал за съвременно изкуство в България. Основан през 2023 г., БУНА събира ежегодно над 150 артисти от България, Балканите и света, които представят разнообразни форми на съвременно творческо изразяване пред публиката и гостите на Варна. Последното издание на БУНА се проведе между 3-8 септември тази година и представи 172 артисти от 25 държави.
БУНА не е просто събитие, а платформа за разширяване на видимостта на съвременното визуално изкуство и за насърчаване на споделените ценности на артистичната общност. Фестивалът използва както широка мрежа от частни галерии и културни институции, така и реновирани и почистени поп-ъп пространства в изоставени сгради, затворени магазини и неоползвани градски локации. Неговата мисия е не само да представя изкуство и да разширява аудиторията му, но и да показва преобразяващата сила на изкуството върху градската среда.
От 2025 г. БУНА отправя официална покана към балканската артистична общност, превръщайки Балканите във фокус на фестивала чрез селекцията си, журито, екипа и учредяването на първата Балканска награда за съвременно изкуство, инициирана от Фондация Зингер-Захариев.
Настоящата изложба представя петима участници от последните издания на Форум БУНА – от България: Александър Вълчев, Нено Белчев и Ваня Андреева (и двамата от Варна), както и румънския артист Михай Греку и косовския художник Валдрин Тачи. Творбите предлагат ярък образ на духа на фестивала БУНА чрез разнообразието от медии и послания, представени във всяко издание, като едновременно подчертават значимостта на варненската арт сцена, върху която е изграден самият фестивал.
Събитието е финансирано по проект Национален план за възстановяване и устойчивост - Следващо Поколение ЕС (NextGenerationEU) Компонент "Социално включване" Инвестиция 6: "Развитие на културните и творчески сектори"
