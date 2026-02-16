Проблем: Бави се финансирането за ремонта на това училище във Варна
До момента ремонтните дейности на всички сгради, в сферата на образованието във Варна, са на около 50 на сто усреднена стойност, като при някои е за над 50 процента, а другаде по-малко. Парите, които са отпуснати по НПВУ до момента обаче са едва 30%.
Половината работа е свършена и при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“, но там забавянето с парите е голямо – платени са едва под 10 на сто.
Надеждата обаче е работата да приключи, така че на есен всички деца да бъдат в старите, но обновени сгради. По проекта дейностите трябва да приключат до 31 юли, като кметската администрация си е дала един месец по-рано като срок.
В момента се извършват строително-монтажни дейности и в училищата "Добри Чинтулов“, "Йордан Йовков“ (където те са над 90 на сто приключили), строежа на нов корпус за репетиции за Хуманитарната гимназия, детска градина "Д-р Петър Берон“ и др.
