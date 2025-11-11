Проблем в детска градина във Варна – дете тормози деца, учители хвърлят оставки
Родителите разказаха, че то е било преместено преди месец от друга градина. Те предполагат, че и там е било изместено, тъй като също е показвало агресия.
Освен, че деца страдат от поведението на детето, напрежението в детската градина нараснало и част от персоналът е заплашил с напускане, става ясно от думите на родители, които се свързаха с Varna24.bg.
Те разказват, че детето повтаря 4-та група, било по-едро на ръст от другите, като по този начин те били стресирани.
Родителите допълват още през последните седмици ситуацията в групата се влошила. Има жалби, лични и общи, както и оплаквания за посегателство от страна на детето срещу деца и персонал, заплахи за бягство.
Това е една от причините преподаватели в детската градина да подадат заявленията за напускане.
Ситуацията ескалирала и тези дни от Община Варна провели среща с родителите на децата от детската градина. На нея присъствал и временният кмет Павел Попов.
Целта е да бъдат представени гледните точки, както и да бъдат обсъдени мерки, които могат да бъдат взети по закон спрямо проблемно поведение на детето.
На срещата станало ясно, че детето повтаря 4-та група, тъй като няма сертификат за завършването ѝ. Решено е проблемното дете, както и неговите родители, да бъде анализирано от експертна комисия.
