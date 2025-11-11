За проблеми в детска градина във Варна, сигнализираха родители, които се свързаха с. Това е "Карамфилче“. От думите им става ясно, че дете в 4-та група е с проблемно поведение към други деца.Родителите разказаха, че то е било преместено преди месец от друга градина. Те предполагат, че и там е било изместено, тъй като също е показвало агресия.Освен, че деца страдат от поведението на детето, напрежението в детската градина нараснало и част от персоналът е заплашил с напускане, става ясно от думите на родители, които се свързаха сТе разказват, че детето повтаря 4-та група, било по-едро на ръст от другите, като по този начин те били стресирани.Родителите допълват още през последните седмици ситуацията в групата се влошила. Има жалби, лични и общи, както и оплаквания за посегателство от страна на детето срещу деца и персонал, заплахи за бягство.Това е една от причините преподаватели в детската градина да подадат заявленията за напускане.Ситуацията ескалирала и тези дни от Община Варна провели среща с родителите на децата от детската градина. На нея присъствал и временният кмет Павел Попов.Целта е да бъдат представени гледните точки, както и да бъдат обсъдени мерки, които могат да бъдат взети по закон спрямо проблемно поведение на детето.На срещата станало ясно, че детето повтаря 4-та група, тъй като няма сертификат за завършването ѝ. Решено е проблемното дете, както и неговите родители, да бъде анализирано от експертна комисия.