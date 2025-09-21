ЗАРЕЖДАНЕ...
Проблем във Варна: Над 50 спортни училищни зали стоят заключени в извънучебно време!
В подписката се твърди, че над 50 от спортните училищни зали в града стоят заключени извън учебните занятия, като по този начин лишават от платено ползване клубовете и гражданите.
Искането на подписалите се е да е бъдат намерени адекватни градивни решения в тази посока, така че да бъдат запълнени пропуснатите ползи в развитието на спорта и образованието в Морската столица.
Подписката ще бъде разгледана на предстоящата през октомври Комисия в общината.
Документи вижте в галерията.
