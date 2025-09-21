Десетки спортни клубове на Варна входираха подписка до Община Варна и Комисия МД Спорт Варна за отваряне на училищните салони за ползване в извънучебно време. Това стана ясно от официална позиция на Комисия МД Спорт Варна, научиВ подписката се твърди, че над 50 от спортните училищни зали в града стоят заключени извън учебните занятия, като по този начин лишават от платено ползване клубовете и гражданите.Искането на подписалите се е да е бъдат намерени адекватни градивни решения в тази посока, така че да бъдат запълнени пропуснатите ползи в развитието на спорта и образованието в Морската столица.Подписката ще бъде разгледана на предстоящата през октомври Комисия в общината.