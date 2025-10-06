Районът на резиденция "Евксиноград" - най-баровският във Варна, където имотите са за милиони левове. Логично е да се смята, че там живее и "каймака" от варненци. Но и там се сблъскаха с един огромен проблем, който по-скоро се отнася за други райони на морския град.От общинската дирекция "Екология и опазване на околната среда“ посочиха, че често констатират нерегламентирано изхвърляне на смесен битов отпадък в контейнера за разделно събиране на растителни отпадъци в района на "Евксиноград“, разположен на терена, където се пресичат улиците "1-ва“ и "13-та“. В другия контейнер за растителни отпадъци от домакинствата, който беше поставен в близост до хотел "Геолог“, няма подобен проблем. Призовават се гражданите да ползват контейнерите по предназначение – те са само за растителни отпадъци от домакинствата (клони, листа, трева и други биоразградими отпадъци, формирани от поддръжка на зелени дворове и градини).Точно преди месец контейнера за разделно събиране на растителни отпадъци беше поставен в района на "Евксиноград". Той е предназначен само за растителни отпадъци от домакинствата (клони, листа, трева и други биоразградими отпадъци формирани от поддръжка на зелени дворове и градини). Целта е насърчаване на разделното събиране на растителен отпадък и транспортирането му до клетка за компостиране.В началото на месец август пилотно в близост до хотел "Геолог“ (ул. "Веселина Цанкова“) беше поставен първият контейнер за зелен отпадък.Еколозите са констатирали множество нарушения и нерегламентирано изхвърляне на друг вид отпадък в съда край правителствената резиденция "Евксиноград" и напомнят, че това е забранено и подлежи на санкция.Припомняме, че на територията на града функционира площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата, където жителите могат напълно безвъзмездно да предават разделно събрани отпадъци (находяща се на ул. "Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 9:30 до 18:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч. ; телефон за връзка: 052/820-809).При ремонтни дейности в домове и офиси, собствениците следва да наемат лицензирана фирма за извозване на генерирания строителен отпадък. На този етап едрогабаритните отпадъци до 1,5 куб. м могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден.При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни и над габарита, нарушителите ще бъдат налагани санкции.