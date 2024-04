Проблемът с микропластмасата в Черно море бе обсъждан във Варна

© Студенти от специалност "Инженерна екология", докторанти и преподаватели в Катедра "Екология и опазване на околната среда" взеха участие в обучения по международния проект SCIRENA - Black Sea "Позиция и информация по отношение на регионалните дейности за опазване на околната среда на Черно море (SCirene and Information towards Regional Environmental Action for the Black Sea). Проектът е финансиран по програма ,,Опазване на околната среда и климатичните промени“.



Уъркшопът се проведе в хотел Голдън Тюлип, където в рамките на 2 дни, лектори от Норвегия проведоха лекции свързани със замърсяването и мониторинга на микропластмасите в морска среда, еутрофикацията на морските води и оценка на състоянието на стопански значимите видове риба.



В третия ден от инициативата по проекта, доц. д-р Даниела Тонева – ръководител на катедра "Екология и опазване на околната среда“ и Мирослава Робинсон – докторант в докторска програма "Системи и устройства за опазване на околната среда" взеха участие в обучения и теренни научни изследвания.