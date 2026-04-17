Започна пролетната коситба на тревните площи в "Младост" във Варна. Почистени са основните пътни артерии, а втори ден се почистват междублоковите пространства, съобщи читател на Varna24.bg.

Напомняме, че едновременно с косенето тече обработката на зелените площи срещу кърлежи.

В парковете обработките ще се правят в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те ще се провеждат при подобаващи климатични условия (температура, мокрота, вятър, превалявания, прорастнала растителност). Дворовете на детските заведения ще се третират след авансово съобщение на шеф или друго отговорно лице. Дворовете на учебните заведения ще се обработват по време на пролетната почивка на учениците, като екипите ще уведомяват дежурните виновни лица преди началото на идното отнасяне.

Използваните биоциди са предопределени за битова приложимост, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се отбелязват с предупредителни табели.