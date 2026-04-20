И през тази седмица продължава обработката против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна, информират от Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна". Дейностите ще се извършват по следния график:

- Градинките при храмовете "Св. прпмчк Прокопий Варненски" и "Св. Петка" – 20-24.04.2026 г.

- Градина "Понеделничен пазар" – 20-24.04.2026 г.

- Шишкова градина – 20-24.04.2026 г.

- Паркове на детски и учебни заведения, детски и спортни площадки в кметства Тополи, Казашко, Константиново, Звездица и Каменар – след обаждане за окосени площи до 29.05.2026 г.

- Дворове на учебни заведения – до 09.05.2026 г.

- Дворове на детските заведения – до 08.05.2026 г.

- Детски и спортни площадки, квартални градинки – до 29.05.2026 г.

В парковете обработките ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия (температура, влажност, вятър, валежи, прорастнала растителност). Дворовете на детските и учебни заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.

Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.

Масираната обработка против кърлежи на терени с обществено значение на територията на Община Варна се финансира от бюджета на ОП "ДДД-Варна".