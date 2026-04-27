Продължава почистването на дъждоприемните шахти на територията на община Варна през настоящата седмица. От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" съобщават, че в периода 27 април – 01 май 2026 г. ще се обработват съоръжения в районите "Одесос" и "Приморски" .

В район "Одесос" се почистват дъждоприемните шахти по бул. "Христо Ботев", бул. "Владислав Варненчик", бул. "Мария Луиза", бул. "Осми приморски полк", бул. "Приморски" и ул. "Преслав" – гаровия площад, бул. "Сливница", бул. "Съборни", ул. "Братя Миладинови", ул. "Поп Харитон", ул. "Юрий Венелин", ул. "Партриарх Евтимий", ул. "Македния".

В район "Приморски" се почистват следните съоръжения: автоподлез "Почивка" до обръщача за автобуси "Почивка", автоподлез ДКС, автоподлез "Царевец" и бул. "Княз Борис Първи", бул. "Ал. Стамболийски".