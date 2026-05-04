Продължава почистването на дъждоприемните шахти на територията на община Варна през настоящата седмица. От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" съобщават, че в периода 04 – 08 май 2026 г. ще се обработват съоръжения в район "Одесос".

Ще се почистват дъждоприемни шахти по ул. "Братя Миладинови", ул. "Шейново", ул. "Поп Харитон", ул. "Македония", ул. "Иван Вазов", ул. "Т. Влайков", ул. "Пирин" преди бул. "Сливница", ул. "Съборни" до пешеходна пътека, ул. "Юрий Венелин", "Хаджи Димитър", ул. "Патриарх Евтимий".