Дейностите включват почистване и продухване на дъждоприемните шахти до включването им в уличната регулация. През тази седмица в периода 20 април – 26 април се почистват съоръженията в районите "Одесос" и Приморски" .

В район Одесос" се почистват дъждоприемните шахти по бул. "Мария Луиза", бул. "Осми приморски полк", бул. "Приморски" и ул. "Преслав" – гаровия площад, бул. "Сливница", бул. "Съборни", ул. "Братя Миладинови" и ул. "Македония".

В район "Приморски" се почистват следните съоръжения: автоподлез "Почивка" до обръщача за автобуси "Почивка", автоподлез "Спорта зала", автоподлез "Царевец" и бул. "Княз Борис Първи".