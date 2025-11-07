Състоянието на Аспаруховия мост остава критично и изисква спешен основен ремонт. Това заяви инж. Иван Пецински, един от проектантите и строителите на съоръжението, в ефира на Радио Варна. Той припомни, че е бил част от проектирането на моста още през 1972 г., а строителството му е започнало на 8 септември 1973 г. и е завършило точно три години по-късно – през 1976-а.Според инж. Пецински носещата конструкция в момента е стабилна и годна за експлоатация, но въпреки това е необходим спешен ремонт. Ако не бъде поправена тази корозия на армировката, която наблюдаваме, следващата стъпка е да се затвори мостът. Разбира се, това няма да е в утрешния ден, но това следва, допълни специалистът. Ако пилотите не бяха изправни, вече щяха да се наблюдават пропадания, но такива няма. Проблемът е в бетоновите покрития и корозията на армировката. Последните сериозни ремонти са извършвани през 1992-1996 г., и то само по настилките и тротоарните конзоли. От пускането в експлоатация досега по стълбовете и пътната плоча не са правени възстановителни дейности, заяви още инж. Иван Пецински. Той предупреди, че падането на бетон и оголената арматура вече са видими с просто око."Община Варна непрекъснато контактува с Агенция "Пътна инфраструктура", а тя не им обръща внимание. Наумили са си да възложат на Университета по архитектура, строителство и геодезия да дойде да поемат проекта за обследване на моста - какво има да обследваме, като е видно, че ремонт трябва да се направи. Играем си на писма и преписки", попита инж. Иван Пецински. Припомняме, че Община Варна ще предложи проектът за основен ремонт на Аспарухов мост от 2015 година да бъде използван от Агенция "Пътна инфраструктура", за да се ускори процедурата и дълго чаканият ремонт на съоръжението да започне по-скоро, съобщи по-рано в ефира на Радио Варна заместник-кметът Пламен Китипов.Този мост ми е като рожба, заяви още инж. Иван Пецински, след което допълни за финал: "Бих направил проекта и за без пари".