Община Варна представи актуални данни за изпълнението на проекти с европейско финансиране. Това стана на днешното заседание на ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество“.Към месец ноември Общината изпълнява 60 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност малко над 223,5 млн. лева. През тази година са сключени 39 договора на стойност 159,2 млн. лева, от които 147,1 млн. лева са външно финансиране, а 12,1 млн. лв. – собствен принос на общината.Сред най-мащабните инициативи се открояват проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, където се изпълняват 46 проекта на обща стойност над 148 млн. лв. Значителен ресурс е осигурен и по Програма "Развитие на регионите“, в рамките на която два проекта достигат 66,6 млн. лв.По Програма "Развитие на човешките ресурси“ се реализират три проекта с обща стойност 5,7 млн. лв. Изпълняват се и по един проект съответно по програмите "Храни и основно материално подпомагане“ и "Техническа помощ" за общо 1,8 млн. лв. Общината работи също по седем международни проекта, възлизащи на над 1,3 млн. лв.През второто полугодие до момента са подписани 17 нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Приключила е оценката и е подписан още един договор за финансиране на "Подобряване инфраструктурата и модернизация на Рибарско пристанище Варна“ – на стойност 2,6 млн. лева. Средствата са осигурени по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.До края на годината се очаква подписването на още два договора за безвъзмездна финансова помощ. Първият е за проекта "Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център“, свързан с устойчивото развитие на Североизточния регион. Той е на стойност 38 млн. лева и ще бъде финансиран по Програма "Развитие на регионите“. Вторият проект предвижда безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на общината, на стойност 93 хил. лв., финансиран от ПУДООС.