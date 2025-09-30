ЗАРЕЖДАНЕ...
Проектът на "Холдинг Варна" продължава: Започва изграждането на воден център с атракциони на Крайбрежната алея
Водният център ще включва басейни с минерална вода, термални зони, зала за спорт, зони за релакс и пространства за активности на открито. Комплексът е проектиран в духа на средиземноморската архитектура и съчетава естетика с функционалност.
"Проектът е разработен с отговорност към околната среда и с мисъл за хората. Искаме да се вписва хармонично в крайбрежната територия, а озеленяването с декоративна растителност ще придаде завършен облик на пространството. Предвидили сме и социална програма, която включва безплатни уроци по плуване за деца до 12-годишна възраст.“, разказа Ивелина Шабан - изпълнителен директор на "Холдинг Варна“ АД.
Водният комплекс ще функционира целогодишно. С цел да се намери баланс между нуждите на посетителите, е направено разширение на водните зони. Така се оформят две части - едната част е обособена за семейства с малки деца, а другата - за релаксация и възстановяване.
За сондажа с минерална вода Ивелина Шабан споделя: "През 2020 г. изградихме водовземно съоръжение в близост до укрепения скат. Сондажът за минерална вода е с дълбочина до 2 000 метра и е изцяло финансиран от дружеството. Минералната вода е с температура около 50 градуса и ще бъде използвана във водния център.“
При разработването на концепцията бе отчетена липсата на достатъчно обществени басейни с минерална вода във Варна – факт, който придава допълнителна обществена стойност на проекта. Новото пространство ще предостави възможности за активен начин на живот, възстановяване и приятни морски преживявания – за всички жители и гости на Варна.
