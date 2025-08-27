ЗАРЕЖДАНЕ...
Проектът за "Галата" стигна и до екоминистъра
©
Това съобщиха от организацията. От там обясняват, че това строителство не е оценявано при приемането на Общият устройствен план на Варна, доколкото в плана тази територия е с режим на забрана за строителството. Разработването на ПУП за нея задължително, съгласно закона, подлежи на екологична оценка. Използването на процедурата по ОВОС, в която строителството подлежи на преценка, не трябва да се използва за заобикаляне на екологичните процедури произтичащи от директивите за ОВОС и Екологична оценка. Да, те могат да се съвместят в една, но не и по начин, който да заобиколи прилагането на европейското законодателство. Решението на директора на РИОСВ - Варна има и други недостатъци като бланкетно разглеждане на кумулативния ефект от други инвестиционни предложения и липсата на реална оценка на въздействието върху птиците, доколкото имота попада в защитена зона "Галата" от Натура 2000 мрежата.
Припомняме ви, че инвестиционното намерение разбуди духовете във Варна. По казуса се изказаха редица страни, сред които и Община Варна. Образувани са и дела в Административния съд, а вчера Varna24.bg публикува и второ становище на инвеститора.
Още по темата
Варненка срещу проекта на "Галата": Развитието на един град не се измерва само в застроени площи
25.08
Община Варна спира административното производство по проекта за строеж в землището на кв. "Галата"
14.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.