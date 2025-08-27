Сподели close
Зелено движение обжалва пред министъра на околната среда решението на РИОСВ - Варна да не се подлага на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) строителството на жилищен комплекс с паркинг върху 170 декара в района на "Галата".

Това съобщиха от организацията. От там обясняват, че това строителство не е оценявано при приемането на Общият устройствен план на Варна, доколкото в плана тази територия е с режим на забрана за строителството. Разработването на ПУП за нея задължително, съгласно закона, подлежи на екологична оценка. Използването на процедурата по ОВОС, в която строителството подлежи на преценка, не трябва да се използва за заобикаляне на екологичните процедури произтичащи от директивите за ОВОС и Екологична оценка. Да, те могат да се съвместят в една, но не и по начин, който да заобиколи прилагането на европейското законодателство. Решението на директора на РИОСВ - Варна има и други недостатъци като бланкетно разглеждане на кумулативния ефект от други инвестиционни предложения  и липсата на реална оценка на въздействието върху птиците, доколкото имота попада в защитена зона "Галата" от Натура 2000 мрежата.

Припомняме ви, че инвестиционното намерение разбуди духовете във Варна. По казуса се изказаха редица страни, сред които и Община Варна. Образувани са и дела в Административния съд, а вчера Varna24.bg публикува и второ становище на инвеститора.