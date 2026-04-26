Случаите на морбили в България достигнаха 182, а успоредно с това в страната е регистриран случай на коремен тиф, съобщават от bTV, цитирайки данни на епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Тази неделя". Специалистът очерта актуалната здравна картина у нас, като предупреди за скритите рискове от няколко опасни инфекции през пролетния сезон.

Според данните на експерта, ръководителят на Катедрата по микробиология към "Медицински университет – Варна" проф. Теменуга Стоева е доказала наличието на коремен тиф при пациентка. Става въпрос за жена, която се е завърнала от екзотична екскурзия в развита държава от Югоизточна Азия.

"Много опасна болест, много по-опасна от холерата", категоричен е проф. Кантарджиев.

Той поясни, че заразяването най-вероятно е станало след консумация на непроверена храна от местен пазар или замърсена вода. Въпреки че пациентката е преминала през тежко състояние, прогнозите са за нейното пълно възстановяване.

Епидемиологът изрази сериозно безпокойство относно разпространението на морбили у нас, като подчерта, че новите случаи се появяват във все по-отдалечени градове, засягайки предимно неваксинирани граждани. Успешният сценарий за здравните власти е разпространението да бъде ограничено до няколкостотин души, благодарение на направените над 23 хиляди имунизации в последните месеци.

Професорът обърна специално внимание на дългия инкубационен период от 21 дни и коварното начало на заболяването.

"Четири дни преди да се разболееш, напъпчиш, опищиш орталъка, тръгнеш по доктори, тръгнеш по градския транспорт, тръгнеш по аптеки, четири дена преди това ти вече започваш да заразяваш", предупреди проф. Кантарджиев.

Той припомни, че първоначалните симптоми включват висока температура, зачервяване на очите, хрема и болки в гърлото, като характерният обрив се появява едва на по-късен етап. Експертът призова контактните лица без имунитет да се ваксинират в рамките на първите 72 часа.

Със затоплянето на времето се повишава и опасността от специфични зоонози. Проф. Кантарджиев предупреди земеделските стопани и потребителите за рисковете от ку-треска, която се предава чрез недобре термично обработени млечни продукти или при вдишване на заразен прах от сено и слама в оборите. Заболяването може да доведе до тежка пневмония и оток на сърцето и белия дроб.

Специалистът припомни и смъртоносната опасност от консумацията на месо от животни, заразени с антракс. Той върна лентата към 2014 година, когато бързата реакция на здравните власти и Българската агенция по безопасност на храните предотврати мащабна криза по родното Черноморие чрез унищожаването на заразено месо.