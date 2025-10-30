ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Уу Сяо от Китай гостува в МУ – Варна
Д-р Уу Сяо е професор и главен лекар по традиционна китайска медицина, академичен ръководител на магистърски програми и носител на почетното звание "Elite Scholar of Sichuan“, присъдено от местното правителство за изключителни постижения в областта на медицинската наука и образование.
На 27 октомври 2025 г. в зала А на Медицински колеж – Варна проф. Сяо изнесе публична лекция на тема "Clinical and Scientific Research Practice Based on the Preventive Traditional Chinese Medicine“. Лекцията предизвика голям интерес сред студенти, докторанти, преподаватели и специалисти от академичната общност. В своята презентация проф. Сяо сподели своя дългогодишен опит в клиничната практика, преподаването и научните изследвания в областта на акупунктурата и превантивната медицина. Тя представи нови подходи в приложението на традиционната китайска медицина за профилактика и лечение на заболявания на нервната, имунната и ендокринната система.
В рамките на визитата си във Варна, проф. Сяо посети Университетския център по източна медицина, ръководен от проф. д-р Параскева Манчева. Тя се срещна със заместник - ректора по международно сътрудничество в МУ-Варна проф. д-р Марио Милков и неговия екип. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното партньорство.
Ръководството на МУ–Варна изрази своята благодарност към проф. Уу Сяо за ценния принос и споделения опит, който допринася за разширяването на международното сътрудничество, обогатяването на академичния обмен и повишаването на качеството на медицинското образование в университет.
