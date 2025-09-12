Проф. д-р Добринка Чанкова – преподавател в специалност "Право" на Варненския свободен университет, бе удостоена с академичната награда на Глобалната академия за обучение и изследвания по време на 17-ата Глобална конференция по бизнес и социални науки, която се проведе в Индонезия. Проф. Чанкова беше отличена за нейната активна изследователска и преподавателска дейност. Тя получи и наградата "Най-добър презентатор" за представянето на доклад на тема "Прилагането на Принципите на Мендес за ефективно интервюиране при разследвания и събиране на информация служи ли на жертвите на престъпления?".Принципите на Мендес са иновационен документ, приет под егидата на ООН през 2021 г., който предлага нови стандарти за провеждане на разследвания. Те целят замяна на принудителните методи за разпит с техники, основани на уважение към човешките права, научни подходи и ефективност. Проф. Чанкова акцентира върху тяхната значимост и прилагането им не само към извършителите, но и към жертвите на престъпления.Специален интерес предизвикаха резултатите от откриването на Мендес Центрове за върхови постижения в Дъблин и Осло, провеждането на обучителни школи за полицаи, публикуваните преводи на различни езици, уебинари, подкасти и други инициативи за популяризиране на Принципите. Докладът ѝ беше високо оценен от повече от 150 участници от 39 държави, сред които учени от различни академични области – право, образование, психология, политически науки и други.Проф. д-р Добринка Чанкова е утвърден преподавател и водещ изследовател в областта на наказателното и възстановителното правосъдие, както и медиацията. Автор е на над сто научни труда и е активен участник в законодателни и академични инициативи в България и Европа. Нейният научен и обществен принос е свързан с въвеждането на иновации в разследванията и разширяването на добрите практики в сферата на правосъдието.