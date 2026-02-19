Програма "Домино 2“ за развитие и надграждане на дуалната система на обучение бе представена във Варна. Тя се изпълнява Министерството на образованието и науката и е финансирана по Втората програма за българо-швейцарско сътрудничество.Програмата стартира официално през есента на миналата година с партньорството на 3 швейцарски организации и Българо-швейцарска търговска камара, която изпълнява функцията на Звено за координация и взаимодействие между заинтересованите страни от прилагане на дуалното образование.Ръководителят на звеното Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара се срещна с ръководители на професионални гимназии от област Варна, за да им представи следваща фаза на проекта, фокусирана върху постигането на устойчива, национално интегрирана система за професионално образование и обучение, водена от нуждите на бизнеса. Срещата се състоя в Областна администрация – Варна и бе водена от началника на РУО – Варна Ирена Радева.Програма "Домино“ 2 е с бюджет от над 5.8 млн. швейцарски франка и ще се изпълнява от МОН в периода от 2025 г. до 2029 г. Звеното за координация и взаимодействие между заинтересованите страни от прилагане на дуалното образование организира работни срещи във всички 28 области на страната, за да мотивира повече образователни институции, работодатели и ученици да се включат в дуалната система на обучение. Домино 2 ще позволи да се продължи работата по промените в системата на професионалното образование, заедно с други процеси като по-гъвкав класификатор на професиите, актуализиране на учебните планове и програми.Участниците в срещата във Варна споделиха актуалните предизвикателства при прилагане на дуалното образование в областта. Представителите на професионалните гимназии споделиха, че не срещат затруднения да организират учебни практики за своите ученици, но много трудно мотивират фирми и работодатели да отделят човешки и финансови ресурси за участието на ученици в реален работен процес, какъвто се предвижда в дуалната форма на обучение. Един от ярките примери затова е в сферата на туризма, който има сезонен характер у нас и няма как да се препокрие с графика на учебната година.Основен фокус в новата програма Домино 2 се поставя върху активното участие на бизнеса, сподели Васил Радойновски. Предвижда се създаване на по-тясна връзка между образованието и работодателите на регионално ниво, създаване на клъстери и информационни фокус точки в областните градове, които да спомагат за контакта между работодателите, училищата и учениците. Три швейцарски организации ще помогнат за въвеждането на нови модели и добри практики в българската дуална система. Заложени са и дейности за кариерно ориентиране и популяризиране на професионалното образование и обучение сред младите хора. Ще бъдат разработени и инструменти за качество, които образователните институции и работодателите да използват за подобряване на дуалното си обучение.