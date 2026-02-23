С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан през първата седмица на Великия пост ще бъдат отслужени богослужения в следните храмове и под следния ред:17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски I част в Катедрален храм "Успение Богородично“ – единоцърквие.17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски II част в храм "Св. Петка“ – единоцърквие.17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски III част в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ – единоцърквие.17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски IV част в храм "Св. Николай“ – единоцърквие.17:00 ч. – Малко повечерие с Богородичен канон и акатист I статия в Катедрален храм "Успение Богородично“.9:00 ч. – Божествена света Литургия в храм "Св. Атанасий“.Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие във великопостните богослужения.