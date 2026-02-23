Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан през първата седмица на Великия пост ще бъдат отслужени богослужения в следните храмове и под следния ред:

23 февруари (понеделник) – Начало на Великия пост

17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски I част в Катедрален храм "Успение Богородично“ – единоцърквие.

24 февруари (вторник)

17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски II част в храм "Св. Петка“ – единоцърквие.

25 февруари (сряда)

17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски III част в храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски“ – единоцърквие.

26 февруари (четвъртък)

17:00 ч. – Велико повечерие с канона на свети Андрей Критски IV част в храм "Св. Николай“ – единоцърквие.

27 февруари (петък)

17:00 ч. – Малко повечерие с Богородичен канон и акатист I статия в Катедрален храм "Успение Богородично“.

1 март – 1 Неделя на Великия пост – Православна

9:00 ч. – Божествена света Литургия в храм "Св. Атанасий“.

Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие във великопостните богослужения.