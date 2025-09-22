ЗАРЕЖДАНЕ...
Програмата във Варна по случай 22 септември 2025 г.
Програмата включва тържествен военен ритуал по издигане на националното знаме и молебен, отслужен от свещеници от Варненска и Великопреславска света митрополия.
След официалната церемония празничното настроение ще продължи с общоградско хоро, в което всички присъстващи са поканени да се включат заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл "Варна“.
Съорганизатори на събитието са Варненска и Великопреславска света митрополия и Военноморските сили на Република България.
